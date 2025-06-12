Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak - Son Dakika
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Spor

Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak

Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
12.06.2025 17:51
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Ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı kiralayan Fenerbahçe, transferi bitirmeye yakın. Fenerbahçe, 15 milyon euro ile Paris Saint-Germain'ı ikna edecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti.

15 MİLYON EURO MASADA

Fransa basınında çıkan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro gelir bekliyordu. Fenerbahçe, yaptığı pazarlıklarla bu rakamı 15 milyon euroya indirmeyi başardı.

Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak

Oyuncuya Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de tekliflerin olduğu bildirildi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi fakat son anda transferin değişkenlik gösterebileceği de vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyu kesin olarak yollamak isteyen Paris Saint-Germain, Skriniar'a ay sonuna kadar karar vermesi gerektiğini iletti.

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Son Dakika Spor Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Gelmez:
    Ali temelli sen git yeter artik 34 1 Yanıtla
  • Sergen:
    hayıııır. çok çok hızlı bi sutoper, ligin açık ara en iyisi. anlaşılan GS çalım yiyecek, ali başkanla başa çıkamayız bu konuda, napalım artık :( 16 4 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Bi sane yi alamamış saneden daha iyisini nereden bulacak şimdiden yine lig ikinciliğine oynayacağımız kesinleşti artık boşu boşuna maç seyretmeye gitmemek lâzım boşa para vermiş oluruz 18 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    imzayı atsın ilk maçta kırmızıyı yer nah koşar ileri geri 12 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Getirdiği yıldız futbolcular morinyo gibi ise yaşadı Galatasaray:)::) 10 0 Yanıtla
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