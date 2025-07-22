Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

GÖREVİNİ BIRAKACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yürüten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bu görevinden ayrılma kararı aldı.

Geçen sezon Galatasaray dışındaki tüm takımlardan destek alarak yeniden başkan seçilen Koç, 29 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul'da görevini yeni bir isme devredecek. Öte yandan kulüplerin görevine devam etmesi yönündeki çağrılarına rağmen Ali Koç, bu tekliflere teşekkür ederek geri çevirdi.