Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir - Son Dakika
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Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün ligden çekilme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç seçenek üzerinde durduklarını ifade eden Koç, bu seçeneklerin alt lige inmek, futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak olduğunu söyledi. Kesin kararın kongrede netleşeceğini belirten Koç, ''Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık'' dedi.

27.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:53
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Süper Lig Fenerbahçe Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen gazeteci Lube Ayar, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile gerçekleştirilen sohbet toplantısının detaylarını paylaştı.

"ONAY ALDIK"

Ali Koç bu toplantıda yaptığı açıklamada, "Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

"ÜÇ SEÇENEK VAR"

"Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz" diyen Koç, "Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum" dedi.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

"BİZE CEZA VEREMEZLER"

Trabzonspor maçı sonrası FBTV'de yaptığı açıklamadan bugüne kadar aynı duygu ve düşüncede olduğunu söyleyen Koç, "Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza 'kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza 'Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, "dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler" ifadelerini kullandı.

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Lube Ayar, Ali Koç, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir - Son Dakika

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