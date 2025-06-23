Süper Lig devi Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Adidas ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Fenerbahçe'nin yeni sponsorluk anlaşmasından kazanacağı para da ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşması imza töreninde bir açıklamada bulunmuş ve yapılan anlaşma için "Türk spor tarihinin en büyük anlaşmasını yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertlilerin 5 yıllık sözleşme yaptığı Adidas'tan senelik 10 milyon euro gelir elde edeceği ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, yıllık 10 milyon gelir elde ederek toplam 5 yılda 50 milyon euro ücreti kasasına koyacak.
Son Dakika › Spor › Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri - Son Dakika
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