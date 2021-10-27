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Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı - Son Dakika

Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı

27.10.2021 10:40

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'ya kaybettiği maçın ardından sinirler gerildi. Ali Koç, bir taraftarla burun buruna geldi. Başkan Koç'un, duyduğu küfürlerden sonra taraftarın üzerine yürüdüğü aktarıldı. Koç'a tribünlerden "Bırak bu işleri, sakin olsana Başkan" tezahüratları yapıldı.

Futbolda peş peşe gelen kötü sonuçların enerjisi basketbol maçına da yansıdı. EuroLeague'de Barcelona'ya kaybedilen maçın ardından sonra sinirler gerildi. Alanya maçından sonra istifaya davet edilen Ali Koç, basket maçında tepkili olan taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Sinirden gözü dönen Ali Koç, neden taraftarın üzerine yürüdü? İşte gerilimin perde arkası

"SAKİN OLSANA"

Başkan Ali Koç,duyduğu küfürler üzerine bir taraftarın üzerine yürüdü. Koç'un, "Bırak bu işleri Başkan" sözlerine de öfkelendiği aktarıldı. Araya başkalarının girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Çok sinirli olan Başkan'a tribünlerden, "Takımla ilgilen, sakin olsana Başkan" tezahüratları yapıldı.

Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı

Euroleague, basketbol, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Hayri Akıncı: Başkanımız ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir türlü 3 senedir mayayı bir türlü tutturamadı bence artık bıraksın hem kendi imajına zarar veriyor hemde fenerbahceye zarar veriyor artık taraftarında sabrı kalmadı ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı - Son Dakika
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