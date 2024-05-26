Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti. Geçen hafta kazanılan derbinin ardından İstanbulspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Sahada derslerini verdik" dedi.

26.05.2024 18:39  Güncelleme: 19:07
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret edip bazı değerlendirmelerde bulundu.

"DERSLERİNİ VERDİK"

Geçen hafta kazanılan Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Yaşananlar, sahada gördüklerimiz falan tahammül edilecek gibi değildi. Sahada derslerini verdik" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Takıma şükranlarını ileten Koç, "Yarın (İstanbulspor maçı) ne olur bilmiyorum. Geçen hafta kimin şampiyon olduğunu gösterdiniz. Şampiyon olalım, olmayalım, 99 puan, namağlup deplasman, bir başkan, bir camia daha ne isteyebilir ki? Ne olursa olsun yarın akşam Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İstanbulspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Fayton Faytoncu: Butun çantaları gonderip bekleyise gecmis fırıldak )) 14 13 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Parası var ama kupası yok 9 7 talat cingöz: at üstünde iyi gezdirememişler seni 1 2
  • Emin Erol: gercek şampiyon alinteri ile şampiyon gonullerin şampiyonu Fenerbahçe 12 13 Yanıtla
  • Osman A: Şampiyonluğa da,sana da güle güle.Fenerden bir kibirli başkan gider,başka kibirli başkan gelir.Bu kulübün başkanı da,futbolcusu da değişik insanlar. 10 12 Yanıtla
  • Behzat: şaibeli şampiyonluktan ikinciliği tercih ederim 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bütün. …. Toplanmış 0 2 Yanıtla

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