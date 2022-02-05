Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Başkan Ali Koç gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, Aykut Kocaman itirafıyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İYİ NİYETİMİZDEN ŞÜPHE EDEMEZSİNİZ"

"Bizi üzen, bizi mutsuz eden futbol takımımızın 3.5 senelik değerlendirmesine gelelim. Hata yaptık. Evet farklı vizyon, emeller, arzular ile huzurunuza çıktık. Evdeki hesap ne yazık ki çarşıya uymadı. İyi niyetimizden şüphe edemezsiniz.

"AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM ETMEK DAHA DOĞRU OLABİLİRDİ"

Hayalim burada geçirdiğimiz 3.5 yıllık süreyi Phillip Cocu ile geçirmekti. Genç, dinamik... Olmadı, tutmadı. Dönüp baktığım zaman belki de Aykut Kocaman'ı tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi."