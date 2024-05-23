Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'deki seçimlerde aday olan başkan Ali Koç, yeni sezon kadro planlaması ve şampiyonluk ile ilgili iddialı konuştu. Başkan Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" dedi.

23.05.2024 17:48  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Yeni sezon kadro planlaması hakkında konuşan Koç, şampiyonluk için çok iddialı açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"HER HAFTA SKANDALLARLA KARŞILAŞTIK"

"En büyük hedefimiz Fenerbahçe futbol takımımızın şampiyonluk yaşamasıdır. İstanbulspor karşısında galibiyet alırsak 99 puanla rekor bir puanla tamamlayacağız. Biz bu başarıyı elde edince bu sezon her haftası başka skandal olan, hakem skandallarıyla bir ligle karşılaştık. Normal bir lig olsa, hepimiz çok heyecanlı olurduk. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bu başarı kupayla taçlanır.

Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak

"ÖYLE BİR KADRO KURACAĞIM Kİ ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEME GEREK KALMAYACAK"

Bu sezon çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle şampiyonluk yarışını domine edecek bir takım kuracağız. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak."

Ali Koç\'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Yunus Uslu: Söz verme zaten tutamıyorsun ki 24 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır ?? 21 3 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Hep aynı terane 17 2 Yanıtla
  • Okan: tamam ali basgan 18 1 Yanıtla
  • Emre Osman: Desene hedefiniz 2034 Bi 10 yıl daha şampiyonluk yok 14 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Cengiz: helal olsun başkanım benim için çok değerli başkansln çünkü dürüst birisini fenerbahçeyde böyle bir başkan yakışır yolun açık olsun 6 4 Yanıtla
  • Psh25 null: 6 senedir yaptığın gibimi 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Dedeoğlu: Doğru son 6 yılda aldığın kupalardan belli söz vermeki yalancı çıkmayasın 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hani sen olduk a fb yi sampiyon yapmayacaklardi. ne degisti 7 0 Yanıtla
  • İlhan Güzel: saygı değer başkanım bundan daha iyi Şam'da kayısı eksiğimiz sadece futbolcular şampiyonluk havasına girememesi o Ateş o fırına yok 3 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:29 Sürpriz isimler var İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Sürpriz isimler var! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement