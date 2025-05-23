THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.
Mücadeleyi yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague'de finale yükselmesinin ardından Fenerbahçe armasını öptü.
Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Koç, "Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunun ardından Fenerbahçe armasını öptü ve "Yeterli bence" diyerek salondan ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan maç sonuna damga vuran hareket - Son Dakika
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