Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ\'den örnek verip Galatasaray\'ı fena bombaladı

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair düzenlediği basın toplantısında ezeli rakibi Galatasaray hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Gelelim FETÖ konusuna... En kuvvetli oldukları dönemde ilk baş kaldıran ve diz çöktüren Fenerbahçe'dir. Bunlarla mücadeleyi biz başlattık. Başkanımız "Ne şikesi, memleket elden gidiyor" dedi. İnanmadınız, sulandırdınız. Sonra olanları gördünüz. Maddi ve manevi zarar yaşadık. Sonrasında takım otobüsümüz kurşunlandı. Buna rağmen bu terör örgütüne, ilk kurban edilen tek takım Fenerbahçe. Bunun helalleşmesi olmadı. TFF ile mahkemeliğiz, her türlü şark kurnazlığı yapıyorlar."
"Arkalarında hangi güç varsa, neye güveniyorlarsa bu davranışlarını her hafta yapıyorlar. Sonrasında mağduru oynuyorlar. Hatırlatıyorum, er meydanına çıkma teklifimiz hala geçerli. Çünkü siz bizim önümüzde söyleyemeyeceğiniz şeyler söylüyorsunuz."
" Ercan Güven, FETÖ ile ilişkiyi mükemmel anlatmış. Yazının başlığı "Ağzınızdan çıkanı önce kulağınız duyacak." Yazıda "Söz konusu örgütün maskesi düşmediği dönemde, futboldaki vitrini haline getirdiği yıldızları kendilerine çalışan kanaat önderi haline getirdiği gibi, 15 Temmuz'dan sonra bu isimleri kulüpten atmaktan bile zorlandılar." demiş. Biz de bunu somutlaştıralım. Fenerbahçe'ye saldırmak pahasına, devletin FETÖ ile mücadelesi zayıflatmak adına FETÖ seviciliği yapmaktır. Bunu aklınıza sokun. Örgütün 3 Temmuz'u kumpas olarak görmeyenlere soruyorum, o halde 17-25 Aralık, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve birçok FETÖ kumpası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin anlayışınıza göre bunlar da meşru."
"Gelelim gerçeklere, FETÖ'nün en çok sevdiği, gönül kurduğu kulüp, kendileri olmalarına rağmen... Hala kırmızı listede yer alan efsaneler... O dönem örgütün yılmaz savunucusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın savunduğu Zekeriya Öz de bu kulübün üyesi. "3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önü açılmazdı" diyen Kütahyalı'nın Galatasaraylı olması da tesadüf! Bunların adlarını ağzıma almaktan bile utanıyorum. Mehmet Baransu'nun da Galatasaraylı olması tesadüf! Dİkkat eidlmesi gereken, terörist başının kendi ağzından çıkan sözlerdir. "Dua ve himmetle ayağa kaldırdık" dediği kuılüp biz değil. Haydi siz de 'Biz değiliz' diyin." Bu kulüp dışında hangi sözleri sarfetmiştir. Bizim için ise 'Fenerbahçe bize karşı sert bir tavır içerisinde.' Belki o yüzden oraya çökmüşlerdir."
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek Divan Kurulu'ndaki sözlerinde ve 3 Temmuz 2021'de yazdığı mektupta "Sürecin en canlı şahitlerinden ve mağdurlarından biri Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolu dizayn etme çabası, Fenerbahçe'nin dik duruşu ile gerçekleşmemiştir" demiştir. Bunların etkileri, futbolda hala devam etmektedir."
"Son dönemde ülkemizde ilginç gelişmeler oluyor. 12 Şubat 2024'te elebaşının videosu yayınlandı. Bazı kesimler bunu diriliş videosu olarak lanse etti. Aynı gün FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların göreve geldiği Sabah Gazetesi'nde çıktı. Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Garip bir hava var. Ne tesadüfi Galatasaray bu süreçte ortaya çıkıp "Bu ateş üfleyerek sönmez" lafını gündeme getiriyor. Acaba Fenerbahçe'ye bu şekilde saldırmaya cesaret etmeniz, son dönemin cesareti mi?. Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz, Galatasaraylılar" dedi.
Son Dakika › Spor › Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı - Son Dakika
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