Ali Koç\'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha

Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gözünü diğer yıldızlara çevirdi.
Alman basınında yer alan haberlere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Bayern Münih'ten Kingsley Coman'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için girişimlerine devam ettiği belirtilirken, somut bir gelişmenin kısa süre içerisinde yaşanabileceği ifade edildi. Ayrıca Coman'ın da Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile toplamda 44 maça çıkan Coman, bu müsabakalarda 9 gol atıp 6 da asist yaptı.
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