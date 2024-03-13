Ali Koç\'tan Okan Buruk\'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da yüklendi.
Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yabancı hakem polemiği üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde;
"Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun! Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Hakemlerden memnunsunuz! Sadece bizim maçlarda güvenmiyorsunuz! Riyakar oğlu riyakarsınız! Belki de ülke için beka sorunusunuz. Milyonlar için sorunsunuz. Okan Buruk'a sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim, bilenler bilir. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Kendilerini, Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar "Kalk" diyor. Tabii istemezler. Yabancı hakem istememelerinin sebebi aşikardır. Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalya spor maçına bakmak, yeterli olacaktır. Sonrasında yaşananlar gayri ahlaki spor kültürünün mükemmel bir örneğidir. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar."
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem istediği yönündeki haberlerle ilgili, "Yabancı hakemle ilgili Fenerbahçe'nin bir talebi olmuş. Bunu kulüp olarak mı yaptılar, yazılı olarak mı yaptılar, arkasında başka hesaplar mı var bilmiyoruz. Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Onların en iyisini yapabileceğini biliyoruz. İş onlarla devam edecek. Dünyanın birçok yerinde yabancı hakem kullanılıyor. Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkının yenildiğini düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim hakemlerimiz hepsinden iyi. Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Türkiye Futbol Federasyonu da hakemleri desteklemek için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Süper Kupa'nın hakemleriyle ilgili karar federasyonun. Türk veya yabancı olursa olsun maça çıkacağız" demişti.
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, isinma hareketleri, pas çalışması ve taktiksel çift kale maç yapıldı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.
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