Ali Koç\'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa\'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe\'ydi

Spor

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, yapılacak seçimde yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Koç, takımın ekonomik durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"BAŞARILARIMIZLA VE HATALARIMIZLA YÜZLEŞTİK"

"Başarılarımızla da hatalarımızla da tamamıyla yüzleştik. Hedeflerimizin henüz amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Tüm süreci analiz ettik, karşıdan bir gözle kendimizi kritik ettik. İlk dönemimizde Futbol takımımızda doğru yapmadığımız olmuştur. Transfer tercihlerimizle, hoca tercihlerimizle bizi sorgulayabilirsiniz. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz."

"BU KADAR KÖTÜ OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

"Gelir gelmez ekonomik duruma baktık. İyi olmadığını bekliyorduk ama bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Onlar da bu duruma tam hakim değillerdi. Kimse bir kulübün finansal durumunu bu hale getirmez. UEFA'nın 2018 yayınladığı raporda Avrupa'da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe belirtiliyor.

"FENERBAHÇE'NİN BORCU YARIYA İNMİŞTİR"

Biz bırakırken 3.5 milyar küsur borç vardı, şimdi 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şekilde ifade etmek, muhasebe ve finans konularına çok uzak olan insanların yapacağı şey. 31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 milyon TL olan borcumuz, 29 Şubat 2024 itibariyle 23 milyar 650 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsak bakalım Fenerbahçe'nin borcu yarı yarıya inmiştir.

"EKONOMİYİ DÜZELTİRKEN REKABETTEN ÖDÜN VERMEDİK"

Finansal olarak batma noktasından aldığımız bu kulübü adeta canla başla çalıştık. Finansal bağımsızlığımızın temellerini atarken sportif anlamda hiçbir branşta rekabetten ödün vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı gelirlerimizin brütten yüzde 50'si bankalara gittiği için yarattığımız ekonomiden bu sezonu sürdürmüye çalıştık. 6 yıl boşa gitti diyenlere bunu hatırlatmak istedim. Finansal daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirdik. Yeni gelir kalemleri yaratarak ekonomi büyüttük. Her türlü ekonomik sıkıntıya rağmen takım ve olimpik sporlarda istikrarlı bir başarı yakaladık."