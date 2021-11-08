Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Tribünlerde olduğu gibi stat önünde de "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Başkan Ali Koç stattan çıkmakta zorlandı. Taraftarlar arabasının önünü kesti. Başkan Ali Koç protesto edildi. Koç, karşılaşmadan sonra tepkilerden ötürü açıklama yapamadı. Yöneticiler de stattan çıkarken zorlandı. Taraftarlar arabaların çıkışlarını engelledi.

UZUN SÜRE AYRILMADILAR

Fenerbahçe taraftarları, maç bittikten sonra stattan ayrılmadı. Yaklaşık 2 saat daha stadın önünde büyük bir kalabalık bekledi. Başkan Koç ve yönetimi istifaya davet edildi.