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Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti - Son Dakika

Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti

08.11.2021 13:49

2-2 biten Kayseri maçından sonra Ali Koç, stattan çıkmakta zorluk yaşadı. Taraftarlar, Başkan'ın arabasının önünü kesti, istifaya davet etti. Taraftarlar, yöneticilerin de çıkışına engel oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında puanı uzatma dakikalarında kurtardı. Tribünlerde olduğu gibi stat önünde de "Taraftar burada Ali Koç nerede" sesleri uzun süre devam etti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Başkan Ali Koç'un zor anları! Öfkeli taraftarlar arabasının önünü kesti

İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Başkan Ali Koç stattan çıkmakta zorlandı. Taraftarlar arabasının önünü kesti. Başkan Ali Koç protesto edildi. Koç, karşılaşmadan sonra tepkilerden ötürü açıklama yapamadı. Yöneticiler de stattan çıkarken zorlandı. Taraftarlar arabaların çıkışlarını engelledi.

UZUN SÜRE AYRILMADILAR

Fenerbahçe taraftarları, maç bittikten sonra stattan ayrılmadı. Yaklaşık 2 saat daha stadın önünde büyük bir kalabalık bekledi. Başkan Koç ve yönetimi istifaya davet edildi.

Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç'un arabasının önünü öfkeli taraftarlar kesti - Son Dakika
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