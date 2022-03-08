Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü

08.03.2022 11:32

İsmail Kartal'ı rahatsız eden Ali Koç'un yurt dışı ziyareti, önümüzdeki sezon yardımcı antrenör olma fikrini değerlendirmeye bile almadı.

Bu sezon Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de hedef lig ikinciliği... Vitor Pereira ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de istenilen başarı elde edilemedi ve Portekizli teknik hoca gönderildikten sonra sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal getirildi.

Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

MAÇA GELMEDİ

Derbi maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, maçın ardından Almanya'ya gitme kararı aldı. Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi.

Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

"BEN BİR HOCAYIM"

Fenerbahçe, yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak Sabah'ın haberine göre; tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.

PEREİRA'YI GERİDE BIRAKTI

Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı. Ayrıca Fenerbahçe, Kartal döneminde ligin en çok koşan takımı haline geldi.

YORUMLAR
500
Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş Trabzonspor maçının ardından Trabzonspor maçının ardından

Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:36:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement