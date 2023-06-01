Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Galatasaray'a kaptırılan son şampiyonluk sonrası tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, Koç'un kararını verdiği iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ali Koç, tribünlerden gelen istifa çağrılarına kulak asmıyor. Koltuğu bırakmayı düşünmeyen Koç, görev süresini tamamlamakta son derece kararlı.
Ali Koç'un güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği de iddia ediliyor. Koç, karşısına rakip çıkması durumunda da "Hodri meydan" diyerek her türlü rekabete açık olduğunu her zamanki gibi vurgulayacak.
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