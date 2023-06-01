Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok

01.06.2023 14:09

Fenerbahçe tribünlerinin istifaya çağırdığı Ali Koç'un böyle bir niyetinin olmadığı iddia edildi. Koltuğu bırakmayı düşünmeyen Koç, güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği konuşuluyor.

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Galatasaray'a kaptırılan son şampiyonluk sonrası tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, Koç'un kararını verdiği iddia edildi.

GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMAKTA KARARLI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ali Koç, tribünlerden gelen istifa çağrılarına kulak asmıyor. Koltuğu bırakmayı düşünmeyen Koç, görev süresini tamamlamakta son derece kararlı.

GÜVEN TAZELEMEK İÇİN GENEL KURULA GİDEBİLİR

Ali Koç'un güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği de iddia ediliyor. Koç, karşısına rakip çıkması durumunda da "Hodri meydan" diyerek her türlü rekabete açık olduğunu her zamanki gibi vurgulayacak.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: nasıl bir "güven tazeleme" bu? başkan seçildiği günden bu güne fb nereye geldi? kim ne için "başkan sana güveniyoruz" diyecek? ali koç kendisine güvenebilir ama yine de sorguya muhtaç bir konu... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Bakan Varank, son kabine toplantısından hatıra fotoğrafı paylaştı
15:40 YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti
15:37 Samsun'da bir vatandaş yolun ortası seccadesini serip namaz kaldı
15:26 Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
15:20 Sinan Oğan'dan "Keşke dürüst olsaydın" diyen MHP'li isme 4 maddelik yanıt
15:18 Asiye Nur Atalay davasında mütalaa açıklandı
15:12 Domuzlara çarpan otomobilden fırlayan kadın, başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti
15:11 Suriyeli sığınmacı, 12 günde gelebildiği Almanya'da belediye başkanı oldu
15:06 Bakan Varank'tan "Gerçekten boyu kısaymış" yorumuna esprili yanıt
14:59 CHP listesinden aday olması tepkilere neden olan Sadullah Ergin, milletvekili kaydını yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 15:54:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement