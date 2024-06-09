Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü: Avrupa ve dünya Fenerbahçe'yi çok konuşacak

Spor

Fenerbahçe 'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç 'un yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü, "Nasıl kadın EuroLeague'de şampiyon olduk, her yerde şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Avrupa ve dünya Fenerbahçe'yi çok konuşacak" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından mevcut başkan Ali Koç, tekrardan başkanlığa seçildi. Genel Kurul'un sona ermesinin ardından yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye tekrardan hizmet edeceği için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Belgü, "2'nci kez yönetim listesindeyim ama 25 sene önce girmiştim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek hakikaten heyecan verici. Dünkü yayından sonra iki başkanı bir arada görmek bizim çok hoşumuza gitti. Atatürk'ün ilkelerinde, Atatürk'ün emanet ettiği bir takım Fenerbahçe. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımımızı, devletimizi ve milletimizi temsil etmek ve iyi sonuçlar alabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE EUROLEAGUE'DE ÇOK DAHA İDDİALI BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Beko'nun yarın Anadolu Efes ile oynayacağı Basketbol Süper Ligi final serisi 3'üncü maçına değinen Belgü, "Kupayı almayı çok arzu ederiz. İnşallah böyle kısa bir zamanda 1 günde kupa kaldırmak hoş olacak. İyi bir basketbol takımımız var. Önümüzdeki sene de EuroLeague'de çok daha iddialı bir takım olacağız. Bunun müjdesini verebilirim. İnşallah her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA VE DÜNYA FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KONUŞACAK"

Amatör branşlarda yapılan yatırım devam edeceğini ve başarıların süreceğini aktaran Belgü, "Amatör branşlarda hakikatten bir marka Fenerbahçe. Biliyorsunuz Avrupa'da söz sahibi bir takımız. Olimpiyatlara bizden çok ciddi sporcular katılıyor. Olimpiyatlarda neredeyse milli takımı temsil eden sporcuları. yüzde 25'i Fenerbahçeli sporcular. Ben de 25 sene evvel eski amatör şubeler sorumlusuydum. Öyle tahmin ediyorum ki daha da iyisini sağlayacağız. Nasıl kadın EuroLeague'de şampiyon olduk, her yerde şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Avrupa ve dünya Fenerbahçe'yi çok konuşacak" şeklinde konuştu.