Ali Koç ve Jose Mourinho arasında kritik görüşme! Mourinho\'nun kaderi belli oluyor

Fenerbahçe'de merakla beklenen Ali Koç ve Jose Mourinho görüşmesi cumartesi günü gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geldi. Burada genel bir sezon değerlendirmesi gerçekleştirilirken taraflar yapılacakları ve yol haritasını görüştüğü öğrenildi.

YÖNETİM İKİYE AYRILDI

Ayrıca transfer konuları da gündeme gelirken, Portekizli teknik adamın geleceği ise henüz tam anlamıyla netlik kazanmış durumda değil. Çünkü yönetim bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Yönetimdeki bazı isimler Jose Mourinho'nun takıma gerektiği özeni göstermediğini ve başarılı olamayacağını savunurken bir kısım ise yola devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.

GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Buradaki görüşmenin detaylarını yönetim kurulu toplantısında dile getirecek olan Başkan Ali Koç, Mourinho ve yeni sezon beklentileri konusunda kesin bir karar alacak. Başkan Ali Koç'un görüşmede tazminat konusunu gündeme getirip getirmediği ise henüz açıklığa kavuşmadı.