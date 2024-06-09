Ali Koç: Yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak - Son Dakika
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Ali Koç: Yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bitirmemiz gereken, daha bitirmediğimiz mücadelemiz var. Yarından itibaren Fenerbahçe için yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak" dedi. Başkan Koç, birlik ve beraberliğin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacaklarını belirtti.

09.06.2024 22:40
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- Ali Koç: "Yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız"

"Yarınlar Fenerbahçe'nin"

İSTANBUL - Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Yıldırım Koç, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bitirmemiz gereken, daha bitirmediğimiz mücadelemiz var. Yarından itibaren Fenerbahçe için yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Kongrenin ikinci gününde 27 bin 489 üye oy kullanırken, Ali Koç 16 bin 464 oy alarak başkanlığa seçildi. Başkan Koç, sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul etti. Ali Koç, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirten Koç, "Bitmemiş, bitirmem gereken işlerim var. Bitirmemiz gereken, daha bitirmediğimiz mücadelemiz var. Yarından itibaren Fenerbahçe için yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak. Allah'ın izniyle diğer tarafta işler yolunda gidiyor. Futbolda cam tavanı kırıp, kalıcı, ulusal, uluslararası başarılara doyacağımız dönemi başlatıyoruz. Bunun için de bir numaralı güç, ekonomik güç olacak. Türkiye'nin en güçlü, kudretli ekonomisine sahip kulüplerinden birisi olmak zorundayız. Önümüzdeki sene atacağımız tohumlar, 3 sene içerisinde bize omurgasını oluşturacak. 3 sene içerisinde Fenerbahçe'nin de ekonomik anlamda iyi yollarda olduğunu göstereceğiz. Bankalar birliğinden çıkmamız lazım. Bunun içinde yöntemlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız"

Geçtiğimiz günlerde takımın başına getiren Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Başkan Koç, "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onunla şuanda kaliteli kadromuzu daha çok kuvvetlendirip hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En büyük arzum temmuz ayındaki elemeleri atlatmak. EURO 2024'de hem Türk hem yabancı oyuncularımız var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız" diye konuştu.

"Yarınlar Fenerbahçe'nin"

Seçimde aday olan Aziz Yıldırım'a da teşekkürlerini ileten Koç, şunları söyledi:

"Aziz Başkan'ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz Fenerbahçe'nin görmek istediğini görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah oda olur. Hiç olmazsa da kenarda olur. Engin tecrübesi var. Değişik fikirleri ve geçmişteki icraatları var. Fenerbahçe'de birlik beraberlik istiyor. Son 26 senedir kulübü yönetmiş iki başkanın böyle olması kulübün birlik ve beraberliklerine zararlar veriyor. Dolasıyla bu yolculukta olmak isteyen herkese kucağımızı açıyoruz. Yarınlar Fenerbahçe'nin, yaşa Fenerbahçe."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: Yepyeni kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak - Son Dakika

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