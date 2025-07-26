FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısına deniz yoluyla geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın aynı yatla toplantıya katılım gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u alkışlarla karşılarken yönetim kurulu üyeleri de deniz kenarında hazır bekledi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, Yüksek Divan Toplantısına Denizle Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?