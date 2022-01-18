Ahmet Şahbaz Turgutluspor'la anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Serik Belediyespor forması giyen tecrübeli oyuncu Ahmet Şahbaz ile anlaşmaya vardı. Ahmet Şahbaz, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

İmza töreni sonrası konuşan Ahmet Şahbaz, "Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte, hocam görev verdiği taktirde Turgutuspor'umuzun başarısı için canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun." dedi.

Tecrübeli oyuncu Ahmet Şahbaz'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ise, "Ahmet Şahbaz tecrübeli bir oyuncu. Ahmet Şahbaz gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Ahmet Şahbaz kardeşime başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA