Ali Mete Dere, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasında Milli Takıma Girdi - Son Dakika
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Ali Mete Dere, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasında Milli Takıma Girdi

Ali Mete Dere, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasında Milli Takıma Girdi

Gölcük Belediyespor sporcusu 9 yaşındaki Ali Mete Dere, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda 7. olarak Milli Takıma girmeye hak kazandı. Dere, Turgut Özal İlkokulu'nu ve Gölcük'ü gururlandırdı.

27.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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Gölcük Belediyespor sporcusu Ali Mete Dere, Antalya'da düzenlenen, Türkiye küçükler satranç turnuvasında 7.olarak Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasına katılan Dere, turnuvada 7. olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ali Mete Dere, aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Mete, aldığı başarılı sonuç ile eğitim gördüğü Turgut Özal İlkokulu ve Gölcük'te gurur kaynağı oldu. Küçük yaşına rağmen zekası ve davranışlarıyla yaşıtlarından bir hayli önde olan Mete'nin şimdiki hedefi ise ülkesine madalyalar getirebilmek. Küçük Mete'nin sevinç ve gururunu paylaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Mete'nin başarılarının devamını diledi. Başkan Sezer, "Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Gölcük Belediyespor Sporcumuz Ali Mete Dere'yi tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Mete Dere, Türkiye Küçükler Satranç Turnuvasında Milli Takıma Girdi - Son Dakika

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