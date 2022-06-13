Ali Sürmen: "TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmiştir" - Son Dakika
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Ali Sürmen: "TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmiştir"

13.06.2022 20:44
Ali Sürmen: "TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmiştir"

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetiminin, TFF Yönetim Kurulu'na mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu'nu önerdiğini belirterek aksi bir kararın olmayacağını söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetiminin, TFF Yönetim Kurulu'na mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu'nu önerdiğini belirterek aksi bir kararın olmayacağını söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen TFF başkanlığı için yaptığı açıklamada, "TFF üyemiz Mustafa Hacıkerimoğlu hakkında Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun TFF Yönetim Kurulu'na önerilme kararı var. Aksi bir karar olmayacağına göre, Mehmet Büyükekşi'nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan Mustafa Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz" dedi.

Bordo-mavili taraftarlardan, TFF Yönetim Kurulu'na ismi yazılmaması için algı oluşturulduğu iddia edilen Mustafa Hacıkerimoğlu'na sosyal medyadan büyük destek geldi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Ali Sürmen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Sürmen: 'TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmiştir' - Son Dakika

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