Eski teknik direktör Ali Ünlü'den Kdz. Ereğli Belediyespor açıklaması - Son Dakika
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Eski teknik direktör Ali Ünlü'den Kdz. Ereğli Belediyespor açıklaması

Eski teknik direktör Ali Ünlü\'den Kdz. Ereğli Belediyespor açıklaması
07.07.2026 14:30  Güncelleme: 14:39
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Kdz. Ereğli Belediyespor'u 23 yıl sonra profesyonel lige taşıyan eski teknik direktör Ali Ünlü, eski başkan Recep Yılmaz ve yönetimini 23 milyon lira borç ve usulsüzlükle suçladı.

Kdz. Ereğli Belediyespor'u 23 yıl aradan sonra profesyonel lige taşıyan eski teknik direktör Ali Ünlü, eski kulüp başkanı Recep Yılmaz ve dönemin yönetimine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Ali Ünlü, yaptığı paylaşımda, kulübün yaklaşık 23 milyon lira borcu bulunduğunu ileri sürerek, bu borcun 8 milyon liralık bölümünün Recep Yılmaz'a ait şirketlere olan borç olarak kayıtlara geçirildiğini iddia etti. Kulübün mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünlü, "Bugün kulübün yaklaşık 23 milyon lira borcu var. Bunun net 8 milyon lirasını kendi şirketlerinden kulübe borç gösterip geri istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Profesyonel lige yükselen kadronun büyük bölümünü kendisinin oluşturduğunu savunan Ünlü, görevinden ayrılmasının ardından kulüp bütçesinin önemli ölçüde arttığını öne sürdü. Ünlü, maç primlerinin de yükseltildiğini dile getirerek, sezonun büyük bölümünün kendi kurduğu kadroyla tamamlandığını belirtti.

Şampiyonlukta pay sahibi olan çok sayıda futbolcu ile kulüp personelinin daha sonra takımdan ayrıldığını veya gönderildiğini ileri süren Ünlü, yaşanan sürecin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz etkilediğini ifade etti. Yaşadığı sağlık sorunlarına da değinen Ali Ünlü, birlikte görev yaptığı futbolculara ve çalışma arkadaşlarına hakkını helal ettiğini belirtirken, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu kişilere ise hakkını helal etmediğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ereğli Belediyespor, Recep Yılmaz, 3. Sayfa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski teknik direktör Ali Ünlü'den Kdz. Ereğli Belediyespor açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski teknik direktör Ali Ünlü'den Kdz. Ereğli Belediyespor açıklaması - Son Dakika
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