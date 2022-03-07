Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak

07.03.2022 15:44
Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak

2022 Plaj Voleybolu Pro Tur Futures organizasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılacak.

2022 Plaj Voleybolu Pro Tur Futures organizasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, TVF ile Aliağa Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, 16-19 Haziran'da Ağapark Sosyal Yaşam Alanı'nda kurulacak kortlarda gerçekleştirilecek.

Voleybolseverlere plaj yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlayan Pro Tur'un üç aşamasından biri olan Futures, aynı zamanda organizasyonlara ev sahipliği yapacak şehirlerin ülkede sporu ve gelecek vadeden genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayacak.

YORUMLAR
500

Türkiye Voleybol Federasyonu, Haziran, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:31 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Bizim bayrağımızda kan yoktur ve olmayacak!
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement