Aliağa, 2022 Plaj Voleybolu Pro Tur'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika

2022 Plaj Voleybolu Pro Tur Futures organizasyonu, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre, TVF ile Aliağa Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, 16-19 Haziran'da Ağapark Sosyal Yaşam Alanı'nda kurulacak kortlarda gerçekleştirilecek.

Voleybolseverlere plaj yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlayan Pro Tur'un üç aşamasından biri olan Futures, aynı zamanda organizasyonlara ev sahipliği yapacak şehirlerin ülkede sporu ve gelecek vadeden genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayacak.