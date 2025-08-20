Aliağa\'da Memduh Aydın Anısına Masterler Futbol Turnuvası Düzenleniyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa spor'un eski futbolcularından ve master futbolunun sevilen isimi 27 Haziran 2025 tarihinde vefat eden Memduh Aydın anısına düzenlenecek olan 'Aliağa 13 Eylül Masterler Futbol Turnuvası' 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Aliağa'nın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek turnuvada Aliağa Bakırçay Masterler, Aliağagücü Masterler, Aliağa Körfez Masterler ve Aliağa Akıncılar İdmangücü Masterler takımları mücadele edecek. Turnuvaya ayrıca Karşıyaka Donanmacı Masterler, Çandarlı Kale Masterler, Soma Turgutalp Masterler ve Bergama 14 Eylül Masterler takımları da katılacak.

Organizasyon öncesinde turnuva komite başkanı Özcan Teker ile yardımcıları Sinan Yanar, Güven Eroğlu, sosyal medya sorumlusu Mert Yaşar, takım temsilcileri ve master futbol sorumluları, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi verdi ve davette bulundu.

Değirmendere Sahası'nda oynanacak karşılaşmalar 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Turnuva 13 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Aliağa Master Futbolu ve Kuzey Bölge Master futbolu açısından önemli, anlamlı ve güzel olan bu turnuvayı Her yaştan spor severin ilgi göstermesi bekleniyor. - İZMİR