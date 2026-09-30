Aliağa Fenerbahçeliler Derneği\'nde Hamit Erdem tek listeyle güven tazeledi

Aliağa Fenerbahçeliler Derneğinin 11. olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Hamit Erdem, tek liste ile girilen seçimde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından seçim aşamasına geçildi. Açık oylama usulüyle yapılan seçimde, mevcut başkan Hamit Erdem'in hazırladığı tek liste oy birliğiyle kabul edildi.

Yeniden başkanlık görevine getirilen Hamit Erdem, genel kurulda yaptığı konuşmada derneğin kulüp nezdindeki akreditasyon önemine dikkat çekti. Dünya genelinde 175 civarında Fenerbahçe derneği bulunduğunu belirten Erdem, "Sizler bu dernekler arasında en müstesna olanlarından birinin üyesisiniz. Derneğimiz kulübümüze akredite olmuş, sertifikasını almış son derece kıymetli bir yapıdır. Akredite olabilmek için aktif yönetim, dinamik üye katılımı, merkez kulübümüzün etkinliklerine ve genel kurul toplantılarına katılım, interaktif iletişim gibi birçok kritere dikkat edilmektedir. Kulübümüzün akreditasyon kurallarına daima sahip çıktık. Fenerbahçemizin sadece futbol değil, tüm branşlarındaki maçlarına katılım sağlıyor; İzmir veya Aliağa'da yapılan müsabakalarda ekiplerimizin konaklamaları dahil her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Hamit Erdem başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Fuat Yaşar, Ufuk Dağdeviren, Arkun Ünsal, Serkan Ardıç, Erhan Ulaş, Bora Deniz, Gökhan Karataş, Ümit Faydalı, Faruk Keskin, Alper Tabakçı, Gökhan Yıldız ve Metin Utku Erol.