Aliağa FK, Adnan Aktaş\'ı Kiraladı, Ahmet İlhan\'la Vedalaştı

Aliağa FK, Kasımpaşa'dan Adnan Aktaş'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyururken, deneyimli oyuncu Ahmet İlhan Özek'le de yollarının ayrıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, bu kapsamda Kasımpaşa'nın 19 yaşındaki sol beki Adnan Aktaş'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Kasımpaşa forması giyen Adnan Aktaş'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatımız Hakan Mete de yer aldı. Adnan'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ahmet İlhan Özek'le yollar ayrıldı

İzmir ekibi Aliağa FK, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek'le de yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon takımımıza dahil olan futbolcumuz Ahmet İlhan Özek'le karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet İlhan Özek'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.