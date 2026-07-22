Aliağa FK'dan Transfer ve Ayrılıklar - Son Dakika
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Aliağa FK'dan Transfer ve Ayrılıklar

Aliağa FK\'dan Transfer ve Ayrılıklar
22.07.2026 18:44
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Aliağa FK, Sercan Demirkıran'ı transfer ederken Oktay Kancı ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, Altınordu'dan kanat oyuncusu Sercan Demirkıran'ı renklerine bağlarken, üç sezondur formayı giyen Oktay Kancı ile yollarını ayırdı.

Aliağa FK tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yeni transfer Sercan Demirkıran, kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu'dan kanat oyuncusu Sercan Demirkıran'ı kadrosuna kattı. Sercan Demirkıran'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Altınordu'da profesyonel olan ve geçen sene Güzide Gebzespor Kulübü'nde oynayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Demirkıran'ı U17 ve U14 Milli Takım forması da giydi.

Öte yandan dış transfer çalışmalarına devam eden Aliağa FK, savunma hattında 3 sezondur görev yapan Oktay Kancı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Ayrılık kararına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada "Üç sezondur başarıyla formamızı terleten ve kazanılan başarılarda büyük emeği olan futbolcumuz Oktay Kancı'yla karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oktay'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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