Aliağa FK, Elazığspor deplasmanında 3\'te 3 peşinde

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki üçüncü hafta mücadelesinde Elazığspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, zorlu mücadelede rakibini yenerek 3'te 3 yapmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 3. haftasında Aliağa FK, yarın saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Elazığspor ile karşılaşacak.

Aliağa FK, ligin ilk iki haftasında iki galibiyet elde etti. İlk maçında Arnavutköy Belediyespor'u mağlup eden İzmir ekibi, ikinci hafta mücadelesinde ise Isparta 32 Spor'u da hatasız geçmeyi başardı. Elazığspor da bu süreçte iki galibiyet elde etti. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek 3'te 3 yapmak istiyor.

Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve Elazığ'da çözmeleri gereken yeni bir oyun problemiyle karşılaşacaklarını ifade etti.

Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek.