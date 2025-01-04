Aliağa FK, Emirhan Karagülle ile yollarını ayırdı

Spor

Aliağa FK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta topladığı 25 puanla 5. sırada yer alan Aliağa FK, ligin ikinci devresi öncesinde kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emirhan Karagülle ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Karagülle'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR