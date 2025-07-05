TFF 2. Lig'in İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Vanspor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Vanspor'da forma giyen kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Harun'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağa FK, Harun Kavaklıdere ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?