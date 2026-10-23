Aliağa FK hocası Ateş, 68 Aksaray karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Aliağa FK hocası Ateş, 68 Aksaray karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

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Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, 68 Aksaray Belediyespor karşısında kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan İzmir ekibi, liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, ilk 7 hafta itibarıyla sergilediği performansla dikkat çekti. 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 18 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürüyor. Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sezona yeni yöntemle başladık"

Ateş, kulüp olarak sezon başında bir yöntem değişikliğine gittiklerini belirterek, "Önceden belirlenen bütçeler doğrultusunda daha sürdürülebilir ve yeni hedefler için oynayabilecek bir takım kurmayı amaçladık. Sezonun ilk beş maçlık periyodunu bir başlangıç evresi olarak kabul ediyoruz. Yapılan hazırlıklar ve özel maçlardaki performanslarla lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Genç ve tecrübeli oyunlarla kadromuzu güçlendirdik"

Ligin henüz başında olunduğunu ve kesin yargılara varmak için erken olduğunu vurgulayan Namet Ateş, "Geçen sezon statü gereği belirli yaş kriterine sahip 4 oyuncu oynatılması zorunluluğu bu sezon artırıldı. Bu durumu avantaja çevirerek kadroyu potansiyeli yüksek ve süre alabilecek genç oyuncularla güçlendirdik. Son haftalarda kadroda çok sayıda genç oyuncunun yer alması hem bütçeye olumlu yansıdı hem de gelecek adına sağlam bir temel oluşturdu. Takımın yaş ortalaması düştü ancak tamamen genç bir yapılanmaya da gitmedik. Geçen sezondan kadroda kalmasını istediğimiz oyuncuların yanı sıra tecrübeli ve kaliteli isimlerle de takviye yaparak iyi bir birliktelik sağladık" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncularla çalışmak çok keyifli"

Geçmişteki 10 yıllık 1. Lig yardımcı antrenörlük deneyiminin ardından federasyon bünyesinde genç takımlardaki açığı kapatmak amacıyla görev yaptığını hatırlatan Ateş, "Genç oyuncularla çalışmak son derece keyifli. Oyuncuların gelişimine bizzat şahit olmak ve ilerleyen süreçte milli takımlara, Avrupa'ya veya Süper Lig kulüplerine transfer olduklarını görmek gurur verici. Hafta içi izlediğim karşılaşmalarda eski öğrencilerimin performansını görmekten büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Kazanmak istiyoruz"

68 Aksaray Belediyespor ile yarın oynayacakları karşılaşma hakkında da değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırcı, "Aksaray takımında daha önce çalıştığımız genç oyuncular bulunuyor ve takımın başında Mehmet Hoca gibi tecrübeli bir isim yer alıyor. Rakibimiz dinamik bir yapıya, belirli bir oyun, hücum ve savunma planına sahip. Deplasmana gelecek rakibimiz puan ve puanlar hedefleyecektir. Biz ise kendi sahamızda ofansif gücü ön plana çıkaran bir oyun anlayışına sahibiz. Son 4 haftayı galibiyetle kapattık, bu seriyi sürdürmek ve kazanan taraf olmak istiyoruz" diye ekledi.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuAksarayAliağaNametİzmirSporSon Dakika

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