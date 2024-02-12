Aliağa FK, Karabük İdmanyurdu'nu mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı - Son Dakika
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Aliağa FK, Karabük İdmanyurdu'nu mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

Aliağa FK, Karabük İdmanyurdu\'nu mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4 haftadır arka arkaya beraberlik alan Aliağa FK, hafta sonu oynanan maçta Karabük İdmanyurdu'nu mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeni teknik direktörleriyle çıktıkları ilk maçta galibiyet elde eden Aliağa FK, 4 haftalık kazanamama serisini sonlandırdı.

12.02.2024 14:12  Güncelleme: 14:15
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta 4 haftadır arka arkaya beraberlik alan Aliağa FK, hafta sonu oynanan maçta Karabük İdmanyurdu'nu mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna yenilgisiz olarak devam eden Aliağa FK, üst üste 4 beraberlik aldıktan sonra liderliği Kepez Belediyespor'a kaptırdı. Bu süreçte galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, yönetim kararıyla Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayırdı. Kısa bir süre teknik adam arayışına giren Aliağa FK, takımın başına 39 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Çardak'ı getirdi. Çardak yönetiminde ilk maçına hafta sonu oynanan Karabük İdmanyurdu müsabakasıyla çıkan sarı-siyahlı ekip, mücadeleyi Berke Bıyık ve Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golleriyle 2-0 kazanmayı başardı. Böylece Aliağa FK, yeni teknik direktörüyle ilk maçında ilk galibiyetini alırken, 4 haftalık kazanamama serisini de sonlandırdı.

Öte yandan 40 puana sahip olan İzmir ekibi, 42 puanı bulunan lider Kepez Belediyespor'u takip etmeye devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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