Aliağa FK lige Arnavutköy deplasmanında başlayacak, hedef iyi sonuç - Son Dakika
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Aliağa FK lige Arnavutköy deplasmanında başlayacak, hedef iyi sonuç

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa FK, yeni sezonun ilk haftasında yarın İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'a konuk olacak. Bolluca Stadı'ndaki maçta Teknik Direktör Namet Ateş, yeni transferlerle iyi bir takım olduklarını belirterek zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda terleyecek. Sarı-siyahlılar yarın İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak. Bolluca Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Mikail Cihangir düdük çalacak. Transfer döneminde kadrosunu önemli oranda yenileyerek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Aliağa FK'nın teknik patronu Namet Ateş, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferlerimizle birlikte iyi bir takım olduk. Sezonun ilk maçıları zorlu geçer, biz de zorlu bir deplasmanla başlayacağız. İyi bir sonuçla ayırlacağımıza inanıyorum" dedi. Aliağa FK, Beşiktaş'tan aldığı Adnan Karahisar'ı transferin son gününde sezon sonuna kadar Çorluspor 1947'ye, kaleci Miraçcan Yavuz'u da Mazıdağ Fosfatspor'a kiralık gönderdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa FK lige Arnavutköy deplasmanında başlayacak, hedef iyi sonuç - Son Dakika

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