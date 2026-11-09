Aliağa FK, Muşspor beraberliğiyle son 2 maçta 4 puan kaybetti ve liderliği yitirdi

Aliağa FK, Muşspor beraberliğiyle son 2 maçta 4 puan kaybetti ve liderliği yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa FK, evinde Muşspor'la golsüz berabere kalarak son 2 maçında 4 puan kaybedip liderliği yitirdi. Teknik Direktör Namet Ateş, gole daha yakın olduklarını ancak fırsatları netleştirmeleri gerektiğini söyledi ve taraftarlara teşekkür etti.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta evinde Muşspor'la golsüz berabere kalıp son 2 maçında 4 puan kaybeden ve liderliği kaybeden Aliağa FK'da Teknik Direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. Muşspor müsabakasında iki takımın da kazanma isteği ile oynadığını belirten Ateş, "İlk yarıda rakibimizin 5-3-2 savunmasına karşı etkili hücumlar geliştirdik ve gole daha yakın taraftık. Ön alan baskısıyla kazandığımız toplar ve geriden kurduğumuz oyunla son bölgeye ulaştık. Ancak bu avantajları daha net gol fırsatlarına dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.
Takımının her maçı kazanmak için oynadığını sözlerine ekleyen Namet Ateş şu şekilde konuştu: "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galibiyeti ararken aldığımız savunma risklerini daha iyi yönetmeli, hücumdaki cesaretimizi savunma dengesiyle desteklemeliyiz. Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkararak gelişimimizi sürdüreceğiz. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran ve son düdüğe kadar yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."
Aliağa FK bu hafta Ankaraspor'a konuk olacak.
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