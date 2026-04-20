Aliağa FK Play-Off'a Yükseldi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol, 1'inci Lig yoluna play-off'tan devam edecek. Tarihinde ilk kez yer aldığı ligde sezon başında kurduğu iddialı kadroyla üst sıralarda yer alan ve bitime 2 maç kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan sarı-siyahlılar, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı. Oynadığı 33 maçta 69 puan toplayan Aliağa FK, aldığı beraberlikle 3'üncü sıraya geriledi.

Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği grupta 70 puan toplayan Mardin 1969 Spor 2'nci sıraya yükselirken, Aliağa FK'nın ardından Muşspor 4'üncü, Kahramanmaraş İstiklalspor ise 5'inci sıraya adını yazdırdı. Grupta Mardin 1969, Aliağa FK ve Muşspor play-offu matematiksel olarak garantilerken, son haftaya girilirken Kahramanmaraş İstiklalspor ve Isparta 32 Spor kıyasıya 5'incilik yarışına girdi. İstiklalspor 64 puan toplarken, Isparta temsilcisi ise 63 puana ulaştı. Yarışta ikinciliği kovalamaya çalışacak Aliağa FK, son hafta evinde şampiyon Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.