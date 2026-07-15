Aliağa FK, Birkan Yılmaz\'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, 3. Lig temsilcisi Çankaya Spor Kulübü forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro yapılanması hedefleyen İzmir temsilcisi Aliağa FK, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak Çankaya Spor Kulübü'nde görev yapan stoper Birkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Tokat altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Manisa FK, 68 Aksaray Belediye Spor, Erbaaspor ve son olarak Çankaya FK formalarını giydi. - İZMİR