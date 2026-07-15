Aliağa FK, Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Aliağa FK, Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, Birkan Yılmaz\'ı kadrosuna kattı
15.07.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, 3. Lig'de oynayan Çankaya Spor Kulübü'nün 23 yaşındaki savunma oyuncusu Birkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, 3. Lig temsilcisi Çankaya Spor Kulübü forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro yapılanması hedefleyen İzmir temsilcisi Aliağa FK, dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, son olarak Çankaya Spor Kulübü'nde görev yapan stoper Birkan Yılmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Tokat altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Manisa FK, 68 Aksaray Belediye Spor, Erbaaspor ve son olarak Çankaya FK formalarını giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çankaya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Birkan Yılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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