Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, Üzüntülü Olduklarını Açıkladı - Son Dakika
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Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, Üzüntülü Olduklarını Açıkladı

Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, Üzüntülü Olduklarını Açıkladı

Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısından itibaren önemli işler yapmalarına rağmen üst lig hedeflerine ulaşamadıkları için üzüntülü olduklarını ifade etti.

22.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, kulübün resmi sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısından itibaren önemli işler yapmalarına rağmen üst lig hedeflerine ulaşamadıkları için üzüntülü olduklarını ifade etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonu yenilgisiz olarak 2. sırada tamamlayan Aliağa FK, play-off 3. turunda 52 Orduspor FK ile eşleşti. Rakibine elen İzmir ekibi, üst lig hedeflediği sezonda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Takımın başına ligin son dönemlerinde gelen teknik direktör Fatih Çardak'çı da kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kupayı kazandığımız bir tabloda taraftarlarımızın karşısında olmak isterdik diyen Çardakçı, "Namağlup biten bir sezonda talihsiz bir sonla sezonu bitirdik. Bildiğiniz üzere ikinci yarının başlamasının ardından geldiğim takımımda çok önemli bir puan ortalaması ve yenilmezlik serisi gerçekleştirmemize rağmen hedefimize ulaşamamış olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

39 yaşındaki çalıştırıcı konuşmasını Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, Aliağa FK Başkanı Kamil Önal'a, oyunculara ve Aliağa FK taraftarına teşekkür ederek sonlandırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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