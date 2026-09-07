Aliağa FK, TFF 2. Lig'de sezonun ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
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Aliağa FK, TFF 2. Lig'de sezonun ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 4-1 yendi

Aliağa FK, TFF 2. Lig\'de sezonun ilk maçında Arnavutköy Belediyespor\'u deplasmanda 4-1 yendi
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Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Muammer Sarıkaya'nın hat trick yaptığı maçta İzmir ekibi, genç kadrosuyla dikkat çekti ve ligin ikinci haftasında sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlayacak.

Aliağa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek sezona etkili bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Sezonun ilk haftasında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini 4-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Aliağa FK'da deneyimli orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya, attığı 3 golle galibiyetin başrolünü üstlenirken, İzmir ekibinin diğer golünü Ahmet Arslan kaydetti.

Yeni sezon öncesinde yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırarak genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturan Aliağa FK, Arnavutköy Belediyespor karşısındaki performansıyla da dikkat çekti. Sarı-siyahlılar, ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanırken sezona moralli bir başlangıç yaptı.

İzmir ekibi, ligin ikinci haftasında ise sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Teknik direktör Namet Ateş ve öğrencileri, taraftarıyla buluşacağı ilk iç saha maçından da galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci kez 3 puan kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa FK, TFF 2. Lig'de sezonun ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, TFF 2. Lig'de sezonun ilk maçında Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda 4-1 yendi - Son Dakika
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