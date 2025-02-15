Aliağa FK, Viranşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup play-off hattında yer alan Aliağa FK, evinde sonuncu Viranşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi, 11'inci dakikada Mehmet Uysal'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Mehmet Uysal, bu kez 56'ncı dakikada sahne aldı fark 2'ye çıktı: 2-0. Maçın 90+6'ncı dakikasında Malik maçın skorunu belirledi: 3-0. Aliağa FK, mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Aliağa FK, puanını 36 yapıp play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Konuk takım ise 12 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.