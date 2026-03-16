Aliağa FK, zirveye oynuyor

16.03.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve lider Bursaspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki yükselişini sürdürüyor. İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi ve toplayabileceği 30 puanın 28'ini hanesine yazdırdı. Polat Çetin ve öğrencileri durum böyle olunca gözünü zirveye dikti.

Hafta sonu evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aliağa FK, lider Bursaspor'un ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor'un golsüz berabere kalmasıyla bu fırsatı iyi değerlendirdi ve puanını 59'a yükseltti. Bu sonuçla İzmir ekibi hem ikinci sıraya çıktı hem de lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Aliağa FK, haftaya küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Bu maçın ardından sarı-siyahlılar, Isparta 32 Spor sahasında, Kırklarelispor ile deplasmanda, Menemen FK evinde ve 68 Aksaray Belediyespor deplasmanına gidecek. Bu süreçte puan farkını kapanırsa Polat Çetin ve öğrencileri, sezonun son haftasında İzmir'de Bursaspor ile final niteliğinde bir maça çıkacak. - İZMİR

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
