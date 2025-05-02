Aliağa Futbol 3. Lig\'de Şampiyon

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol
, kupasına kavuştu. Şampiyonun son hafta belli olması nedeniyle stadyumda tören yapılmazken, şampiyonluk kupası kulübün Aliağa'daki tesislerine getirilerek Sarı-siyahlılara teslim edildi. Kupayı Türkiye Futbol Federasyonu
2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin
verdi. Törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar
, TFF İzmir
Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, Aliağa Futbol A.Ş. Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı
, Oktay Kancı ve Berke Bıyık hazır bulundu. Aliağa ekibi profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu namağlup tamamlayıp geçen sezon Play-Off'ta ıskaladığı şampiyonluğa bu yıl son hafta lider Ayvalıkgücü Belediyespor
'u geçerek uzanmıştı.
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