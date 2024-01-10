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Aliağa Futbol'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı - Son Dakika
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Aliağa Futbol'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını namağlup ikinci sırada tamamlayan Aliağa Futbol'da Kaan Özder ve Sinan Akgöl'le yollar ayrıldı. Kulüp yetkilileri, futbolculara teşekkür ederek başarılar diledi.

Aliağa Futbol\'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı
10.01.2024 - 11:54,  Güncelleme: 11:55
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını namağlup ikinci sırada tamamlayan Aliağa Futbol'da iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Antalya'da kamp yapan İzmir ekibinde Kaan Özder ve Sinan Akgöl'le vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalada "Futbolcumularımız Kaan Özder ve Sinan Akgöl ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcularımıza kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal, Antalya kampını ziyaret edip takıma başarılar diledi.

Kaynak: DHA
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