Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Eteş'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."