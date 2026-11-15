Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı

Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyaz Grup'ta Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak galibiyet hasreti 3 maça çıkan Aliağa Futbol'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını, kendisi ve ekibine başarılar dilediğini açıkladı.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Eteş'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: DHA
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