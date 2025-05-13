Aliağa Futbol'da Vedalar Başladı

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olarak adını ilk kez 2'nci Lig'e yazdıran Aliağa Futbol'da yeni sezon planlaması erken başladı. Sarı-siyahlı ekip şampiyon kadrodan 6 futbolcuyla vedalaştı. Aliağa Kulübü namağlup şampiyonlukta emeği geçen; Eray Akar, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Adnan Demir, Mert Altınöz ve Muhammed Düzgüner'e katkılarından dolayı teşekkür edip futbol kariyerlerinde başarılar diledi.