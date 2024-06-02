Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile yola devam edecek - Son Dakika
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Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile yola devam edecek

Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile yola devam edecek

TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon ligi namağlup 2'nci sırada bitiren İzmir ekibi, 2024-2025 sezonunda Fatih Çardak ile çalışmalarına devam edecek.

02.06.2024 12:53
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TFF 3'üncü Lig Play-Off'unda 52 Orduspor'a elenen Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam edecek. Geçen sezon ligi namağlup 2'nci sırada bitiren ardından Play-Off oynayan İzmir ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde 2024-2025 sezonunda Teknik Direktörümüz Fatih Çardak ile yola devam kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Futbol Kulübü, teknik direktör Fatih Çardak ile yola devam edecek - Son Dakika

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