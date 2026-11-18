Aliağa Futbol, Sebat Spor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında Sebat Spor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Ahmet Arslan ile Muammer Sarıkaya'nın golleriyle kazanan Aliağa FK 26 puana çıkarken Sebatspor 15 puanda kaldı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve teknik direktör Namet Ateş'le yollarını ayırıp Erkan Sözeri'yi takımın başına getiren Aliağa Futbol evinde Sebat Spor'u 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Maçın 39'uncu dakikasında Ahmet Arslan, Aliağa FK'nın ilk golünü kaydetti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Muammer Sarıkaya farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Aliağa FK, ikinci devrede avantajını koruyup evinde kazandı. Bu sonucun ardından Aliağa FK, 26 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Sebatspor ise 15 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı.
Kaynak: DHA
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