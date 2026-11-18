2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve teknik direktör Namet Ateş'le yollarını ayırıp Erkan Sözeri'yi takımın başına getiren Aliağa Futbol evinde Sebat Spor'u 2-0 yenerek kötü gidişe son verdi. Maçın 39'uncu dakikasında Ahmet Arslan, Aliağa FK'nın ilk golünü kaydetti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Muammer Sarıkaya farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Aliağa FK, ikinci devrede avantajını koruyup evinde kazandı. Bu sonucun ardından Aliağa FK, 26 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Sebatspor ise 15 puanda kalıp orta sıralarda yer aldı.