Aliağa Futbol, Teknik Direktör Mesut Toros ile Yollarını Ayırdı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da yönetim, teknik direktör Mesut Toros'la yolları ayırdı. Ligde 6'ncı haftada Fatih Çardak'ın yerine göreve gelen teknik patron Mesut Toros yönetiminde İzmir temsilcisi oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Grupta namağlup tek takım olan sarı-siyahlılar, Toros yönetiminde ligde kalesinde sadece 1 gol gördü. Grupta 24'er puanı bulunan ilk 3 takımın ardından 20 puanla 4'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol'da yeni teknik direktör arayışları başladı.