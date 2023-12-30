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Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2023-2024 sezonunu namağlup tamamlayan Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı. Son olarak Kırklarelispor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Atakan Gündüz'le anlaşma sağlandı. Stoper mevkiinde görev yapan futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı
30.12.2023 - 09:52,
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İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2023-2024 sezonunu namağlup 34 puanla 2'nci sırada tamamlayan Aliağa Futbol, transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi son olarak Kırklarelispor forması giyen Atakan Gündüz'le anlaştı. Stoperde görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Altınordu altyapısından yetişen Atakan, Trabzonspor, İstanbulspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletti. Atakan, sezonun ilk devresinde Kırklarelispor formasını 2'nci Lig'de 11 maçta terletti.

Kaynak: DHA
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